Больше половины обещанных США гаубиц уже доставлены в Украину — Пентагон

28 апреля, 01:58
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США уже начали поставку 150-мм гаубиц в Украину (Фото:Department of Defense / Twitter)

США уже начали поставку 150-мм гаубиц в Украину (Фото:Department of Defense / Twitter)

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Более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США отправляют в Украину, уже доставлены в нашу страну. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга, сообщает CNN.

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«Не озвучивая точных чисел… сегодня больше половины этих гаубиц находятся в Украине», — сказал он.

По словам пресс-секретаря Пентагона, 50 украинских военных уже прошли обучение, необходимое для использования гаубиц, и после возвращения в Украину продолжат обучать товарищей.

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Министерство обороны США опубликовало фотографии 155-мм гаубиц М777, которые готовят к отправке в Украину и загружают в военно-транспортный самолет Globemaster III на резервной авиабазе Марч в штате Калифорния.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1519419204960669700

21 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов. Среди прочего, он включает 72 155-мм гаубицы и 144 тысячи снарядов к ним. Предыдущий пакет военной помощи в том числе включал еще 18 гаубиц.

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https://www.youtube.com/embed/UTQJmJ6p_Zs
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Министерство обороны Украины Военная помощь Пентагон Гаубицы Джон Кирби Поддержка Украины Война России против Украины

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