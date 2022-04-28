Больше половины обещанных США гаубиц уже доставлены в Украину — Пентагон 28 апреля, 01:58 Цей матеріал також доступний українською США уже начали поставку 150-мм гаубиц в Украину (Фото:Department of Defense / Twitter)

Более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США отправляют в Украину, уже доставлены в нашу страну. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга, сообщает CNN.

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«Не озвучивая точных чисел… сегодня больше половины этих гаубиц находятся в Украине», — сказал он.



По словам пресс-секретаря Пентагона, 50 украинских военных уже прошли обучение, необходимое для использования гаубиц, и после возвращения в Украину продолжат обучать товарищей.

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Министерство обороны США опубликовало фотографии 155-мм гаубиц М777, которые готовят к отправке в Украину и загружают в военно-транспортный самолет Globemaster III на резервной авиабазе Марч в штате Калифорния.

21 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов. Среди прочего, он включает 72 155-мм гаубицы и 144 тысячи снарядов к ним. Предыдущий пакет военной помощи в том числе включал еще 18 гаубиц.

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