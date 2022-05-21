США отправили в Украину новую партию гаубиц M777 — фото 21 мая, 19:25 Цей матеріал також доступний українською США отправили в Украину новую партию гаубиц M777 (Фото:US Department of Defense)

В Минобороны США сообщили, что 155-мм буксированные гаубицы M777 уже погрузили для транспортировки в Украину летчиками ВВС США в рамках военной помощи штатов.

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Фото новой партии гаубиц для ВСУ обнародовали в соцсетях американского оборонного ведомства.

19 мая США одобрили новый пакет военной помощи для Украины на 100 миллионов долларов, включающий предоставление 18-ти 155-миллиметровых гаубиц.

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Ранее в рамках военной помощи власти США решили передать Украине 90 гаубиц М777, большая часть из которых уже прибыла в страну.

19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против. 21 мая пакет на 40 млрд долларов подписал президент США Джо Байден. Предполагается, что с этого пакета будет финансироваться военная помощь Украине в рамках программы ленд-лиза, которую Байден подписал 9 мая.

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