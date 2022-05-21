США отправили в Украину новую партию гаубиц M777 — фото

21 мая, 19:25
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США отправили в Украину новую партию гаубиц M777 (Фото:US Department of Defense)

США отправили в Украину новую партию гаубиц M777 (Фото:US Department of Defense)

В Минобороны США сообщили, что 155-мм буксированные гаубицы M777 уже погрузили для транспортировки в Украину летчиками ВВС США в рамках военной помощи штатов.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Фото новой партии гаубиц для ВСУ обнародовали в соцсетях американского оборонного ведомства.

https://www.facebook.com/DeptofDefense/posts/379503180882620
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19 мая США одобрили новый пакет военной помощи для Украины на 100 миллионов долларов, включающий предоставление 18-ти 155-миллиметровых гаубиц.

Видео дня

Ранее в рамках военной помощи власти США решили передать Украине 90 гаубиц М777, большая часть из которых уже прибыла в страну.

19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против. 21 мая пакет на 40 млрд долларов подписал президент США Джо Байден. Предполагается, что с этого пакета будет финансироваться военная помощь Украине в рамках программы ленд-лиза, которую Байден подписал 9 мая.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Украина-США Гаубицы Война России против Украины M777

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