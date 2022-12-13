США отправили Украине первую партию энергооборудования на $13 млн — Reuters 13 декабря, 06:09 Отключение света в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

США отправили в Украину первую партию энергооборудования на $13 млн. На этой неделе ожидается отправка еще двух самолетов с оборудованием.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.



Отправленная помощь является первым траншем из ранее объявленной поддержки США на $53 млн. Украина запросила помощь у союзников в связи с перебоями в энергоснабжении.

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Проблемы с электричеством начались в Украине в октябре, когда Россия начала наносить массированные ракетные удары по ее территории. Проблемы с энергоснабжением касаются множества городов и регионов, в том числе Киева. По оценкам властей, повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.

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Последний массированный удар был нанесен российскими войсками 5 декабря. Силы ПВО сбили около 60 из более чем 70 ракет. В результате атаки погибли четыре человека, а во многих областях Украины были введены аварийные отключения света.