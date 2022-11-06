США ответили на угрозу атаки Ирана на Саудовскую Аравию отправкой своей военной авиации — The Washington Post 6 ноября, 14:25 Вашингтон показал, что твердо поддерживает Эр-Рияд (Фото:Chic Bee/flickr.com)

На фоне угрозы атаки Ирана на Саудовскую Аравию, о которой ранее предупреждала ее разведка, США решили задействовать свою военные самолеты, сообщает The Washington Post.

Согласно его данным, такой шаг пока является лишь демонстрацией силы и призван показать, что Вашингтон поддерживает Эр-Рияд, несмотря на их разногласия по поводу цен на нефть.

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В октябре Саудовская Аравия решила сократить ее добычу, несмотря на глобальный дефицит.

В то же время это мешает Белому дому, который реализует свою нефтяную стратегию для давления на кремлевский режим в ответ на его агрессию против Украины.

Впрочем, эти разногласия не повлияли на тесные партнерские отношения США и Саудовской Аравии в сфере безопасности.

«Обязательство помочь защитить своих стратегических партнеров, особенно от Ирана, является неотъемлемой частью обороны США на Ближнем Востоке. Когда недавние отчеты разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США направило военные самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, в сторону Ирана», — отмечают журналисты.

Поводом для возможной атаки на Саудовскую Аравию может быть освещение ее спутниковыми новостными каналами массовых антиправительственных протестов в Иране.

«Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ», — пригрозил ранее командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами.