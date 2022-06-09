США отправили новую партию гаубиц М777 в Украину 9 июня, 11:08 Цей матеріал також доступний українською Новая партия гаубиц М777 отправилась в Украину из США (Фото:Handout via REUTERS)

США отправили очередную партию гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине для борьбы с российской агрессией.

Соответствующие фото опубликовал Пентагон на своей странице в Facebook.

«Гаубицу M777 Корпуса морской пехоты США загружают на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украины», — говорится в сообщении.

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Накануне в министерстве обороны Норвегии сообщили, что передали Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109 вместе с оборудованием, запчастями и боеприпасами.

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