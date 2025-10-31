Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске 15 августа 2025 года (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

США отменили саммит между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште из-за неуступчивой позиции РФ относительно жестких требований в отношении Украины, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.

Об этом в пятницу, 31 октября, пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами РФ и США. Москва не отступила от своих требований, в том числе, называя условием прекращения огня обязательства для Украины уступить больше территорий.

Через несколько дней после того, как Трамп и Путин договорились провести встречу в Будапеште, чтобы обсудить пути завершения войны РФ против Украины, министерство иностранных дел РФ направило в Вашингтон меморандум, в котором подчеркнуло те же требования Кремля для решения того, что Путин называет «первопричинами» своего вторжения. В частности, эти требования включают территориальные уступки, резкое сокращение вооруженных сил Украины и гарантии того, что страна никогда не вступит в НАТО, сообщает FT.

Соединенные Штаты отменили саммит Трампа и Путина после телефонного разговора госсекретаря Марка Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. После этого разговора Рубио сообщил американскому лидеру, что Москва не проявляет готовности к переговорам. По словам одного из собеседников издания, позиция России «не произвела впечатление» на Трампа.

К тому времени американские чиновники уже сомневались по поводу того, будут ли дальнейшие переговоры с Россией продуктивными, если Москва не изменит позицию. В частности, они были поражены непреклонностью Лаврова, который в ходе короткой встречи с Рубио в Нью-Йорке в сентябре сделал традиционные бескомпромиссные заявления, ложно утверждая, что Украина находится во власти «нацистов».

Отмечается, что Трамп по-прежнему готов встретиться с россиянами, «когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс».

Планирование встречи с Путиным в Будапеште и ее срыв

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России была отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

В тот же день Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.

25 октября президент США заявил, что не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, пока не будет понимания относительно мирного соглашения между Украиной и Россией.