США отменили участие Китая в военных маневрах в Тихом океане

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Учения RIMPAC
Фото: U.S. Navy

Учения RIMPAC

Пентагон отменило приглашение для Китая относительно участия в морских учениях RIMPAC-2018 из-за "продолжающейся милитаризации" Пекина в Южно-Китайском море.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны США подполковник Крис Логан, передает AFP.

"Мы отменили приглашение для военно-морских сил КНР в учениях стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2018 году. Поведение Китая несовместимо с принципами и целями учений RIMPAC", - сообщил он.

По словам представителя Пентагона, продолжающаяся милитаризация Китая спорных территорий в Южно-Китайском море только усиливает напряженность в регионе.

Логан сообщил, что Пентагон располагает убедительными доказательствами того, что Китай развернул противокорабельные ракеты, ракеты класса земля-воздух и передатчики радиоэлектронных помех в районе спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море.

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Архипелаг Спратли оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

RIMPAC - самые масштабные в мире международные военно-морские учения, которые организуются ВМС США при участии союзных войск государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Учения проводятся раз в два года. Китай участвовал в военных маневрах в 2014 и 2016 годах.

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