«Почему я пошел на контакт с ЦРУ». Главная разведслужба США запустила масштабную онлайн-кампанию по вербовке россиян 16 мая, 10:32 В американской разведке призывают россиян связаться с ЦРУ и рассказать правду (Фото:CIA/Facebook)

Центральное разведывательное управление США запустило онлайн-кампанию по вербовке россиян, призывая недовольных войной против Украины и жизнью в РФ поделиться своими секретами.

Соответствующее видео было размещено на официальных страницах ЦРУ в соцсетях, в частности, в Telegram, Twitter, Instagram и Facebook.

В описании к видео говорится, что там показаны «вымышленные россияне», которые приняли «трудное, но важное решение негласно выйти на контакт с ЦРУ».

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«ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете. Свяжитесь с нами. Возможно люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы — хотим», — говорится в ролике.

Американское ведомство призывает выйти на контакт военных офицеров, дипломатов, работников в сфере науки, высоких технологий, а также тех, у кого есть информация об экономике или высшем руководстве РФ.

Россиянам предлагают установить безопасные контакт через скрытый сервис Tor. Также прилагается инструкция.

Сотрудники ЦРУ, участвующие в проекте, рассказали CNN, что вторжение России в Украину создало историческую возможность для того, чтобы россияне приходили и передавали информацию, необходимую США.

Собеседники издания уточнили, что после предыдущей онлайн-кампании по вербовке после начала вторжения оккупационной армии РФ в Украину, «контакты поступали».

«Мы хотели донести до россиян на их родном языке, что мы знаем, через что они проходят», — отметил чиновник на условиях анонимности.

Он подчеркнул, что видеоролик «абсолютно не предназначен» для того, чтобы подстрекать или разжигать волнения среди широких слоев населения, где российский диктатор Владимир Путин все еще пользуется большой поддержкой, а скорее нацелен на людей, которые могут находиться в раздумьях.

Вместе с тем, в ролике не упоминается Путин или война в Украине, он опирается на «вечные» темы, которые уже давно убедили недовольных россиян обратиться в ЦРУ.

«Украина на первом месте, но это симптом чего-то большего. В России всегда есть люди, которые идентифицируют себя с тем, что мы хотим сказать здесь», — резюмировал он.