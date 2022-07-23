США откладывают передачу Украине боевых БПЛА дальнего действия из-за ряда опасений — WSJ

23 июля, 14:41
Беспилотник MQ-1C Grey Eagle (Фото:U.S. Army/Wikipedia)

Беспилотник MQ-1C Grey Eagle (Фото:U.S. Army/Wikipedia)

Администрация президента США Джо Байдена могла отложить передачу Украине боевых дронов дальнего радиуса действия из-за опасений, что передовые технологии могут попасть в руки России, сообщает WSJ.

Как пишет издание со ссылкой на официальных лиц США, более двух месяцев назад Киев запросил у Соединенных Штатов четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle. Однако администрация Байдена не хотела одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений, начиная от потенциальной потери передовых технологий на поле боя и заканчивая необходимостью обучать украинских военных работе с беспилотниками.

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Представитель Пентагона капитан ВМС Майк Кафка отказался комментировать передачу беспилотников Grey Eagle, но заявил, что Министерство обороны тесно сотрудничает с Киевом, «чтобы восполнить критические возможности, необходимые Украине на поле боя». Он добавил, что Пентагон «не комментирует внутренние обсуждения».

«Получение этих беспилотников значительно расширило бы разведывательные возможности Украины, а также возможности нанесения высокоточных ударов, что позволило бы Украине вести наблюдение и наносить удары по российским целям на гораздо большей дальности», — заявила Дженнифер Кафарелла, научная сотрудница вашингтонского Института изучения войны.

Марк Бринкли, представитель General Atomics, заявил, что компания предложила взять на себя все расходы, связанные с обучением украинских операторов. General Atomics предложила пятинедельную программу обучения, которая проходила бы по 12 часов в день, семь дней в неделю и включала в себя тренажер и обучение полетам в реальном времени. По словам Бринкли, согласно программе, украинские операторы будут обучены работе с датчиками и авионикой и техническому обслуживанию Grey Eagle.

«Я думаю, что есть некоторые теоретические дебаты, замедляющие прогресс, но я надеюсь, их можно решить. Я не думаю, что мы должны позволять гипотетическим заботам перевешивать реальность жизни», — заявил Бринкли.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   США Джо Байден Беспилотники Война России против Украины

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