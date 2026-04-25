Бессент заявил, что США не продлят исключения из санкций для российской и иранской нефти

Вашингтон отказывается от продления послаблений санкций для нефти из России и Ирана (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

США решили полностью отказаться от исключений , которые позволяли ограниченные поставки нефти из РФ и Ирана, усиливая санкционное давление.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Associated Press.

Он подчеркнул, что вопрос продления разового разрешения для иранской нефти вообще не рассматривается.

Реклама

«В отношении иранцев — никаких исключений. У нас действует блокада, и нефть не выходит. Мы считаем, что в ближайшие два-три дня им придется останавливать добычу, что будет очень плохо для их скважин», — подчеркнул Бессент.

12 марта 2026 года власти США выдали ограниченную лицензию, которая позволяла странам закупать часть российской нефти и нефтепродуктов, которые уже находятся в море.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что это решение «не принесет Москве значительной финансовой выгоды» и позволит «расширить глобальную доступность уже существующих поставок». Срок действия ограниченной лицензии истекал 11 апреля.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Белый дом, вероятно, все-таки продлит действие исключения, которое позволяет странам покупать часть российской нефти и нефтепродуктов, находящихся под санкциями.

В Reuters отмечали, что цены на нефть резко выросли после начала войны с Ираном из-за частичного закрытия Ормузского пролива — через него до конфликта ежедневно проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

17 апреля сообщалось, что США временно продлили исключение из санкций, которое позволяет отдельные морские поставки и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до определенной даты, несмотря на общую санкционную политику.