Бессент заявил, что США не продлят исключения из санкций для российской и иранской нефти
Вашингтон отказывается от продления послаблений санкций для нефти из России и Ирана (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)
США решили полностью отказаться от исключений, которые позволяли ограниченные поставки нефти из РФ и Ирана, усиливая санкционное давление.
Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Associated Press.
Он подчеркнул, что вопрос продления разового разрешения для иранской нефти вообще не рассматривается.
«В отношении иранцев — никаких исключений. У нас действует блокада, и нефть не выходит. Мы считаем, что в ближайшие два-три дня им придется останавливать добычу, что будет очень плохо для их скважин», — подчеркнул Бессент.
12 марта 2026 года власти США выдали ограниченную лицензию, которая позволяла странам закупать часть российской нефти и нефтепродуктов, которые уже находятся в море.
Глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что это решение «не принесет Москве значительной финансовой выгоды» и позволит «расширить глобальную доступность уже существующих поставок». Срок действия ограниченной лицензии истекал 11 апреля.
10 апреля агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Белый дом, вероятно, все-таки продлит действие исключения, которое позволяет странам покупать часть российской нефти и нефтепродуктов, находящихся под санкциями.
В Reuters отмечали, что цены на нефть резко выросли после начала войны с Ираном из-за частичного закрытия Ормузского пролива — через него до конфликта ежедневно проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.
17 апреля сообщалось, что США временно продлили исключение из санкций, которое позволяет отдельные морские поставки и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до определенной даты, несмотря на общую санкционную политику.