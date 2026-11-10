США стали первой страной, отказавшейся от проверки соблюдения прав человека в ООН

Пустое место, отведенное для делегации США во время рассмотрения ситуации с правами человека, Женева, 10 ноября (Фото: REUTERS/Cecile Mantovani)

Соединенные Штаты стали первой страной, полностью отказавшейся от участия в регулярном обзоре ситуации с правами человека в рамках Совета ООН по правам человека с момента его создания 20 лет назад.

Об этом 10 ноября сообщают Reuters и CBS News.

Администрация президента США Дональда Трампа еще в прошлом году объявила о выходе страны из Совета, обвинив организацию в предвзятом отношении к США и Израилю. В Госдепартаменте также заявили, что Совет не придерживается декларируемых им ценностей и не осуждает должным образом грубейшие нарушения прав человека.

Реклама

Читайте также: Трамп подписал указ о выходе США из более 60 международных организаций

Совет ООН по правам человека каждые четыре-пять лет проводит универсальный периодический обзор ситуации с правами человека во всех 193 государствах — членах ООН. В ходе этого процесса представители стран отчитываются о соблюдении прав человека, отвечают на вопросы других делегаций и получают рекомендации по совершенствованию государственной политики.

США должны были пройти такой обзор в ноябре 2025 года, однако администрация Трампа проигнорировала назначенный срок. Заседание перенесли на 10 ноября 2026 года в надежде, что Вашингтон изменит свою позицию. Однако американская сторона отказалась от участия.

«Мы не доверяем этому органу. Эта безнадежная организация пренебрегает правами человека, постоянно отступая от собственных „ценностей“ и продвигая антиамериканскую риторику», — заявил представитель Госдепартамента в электронном письме агентству Associated Press, утверждая, что Совет «постоянно уклоняется от осуждения самых злостных нарушителей прав человека».

В то же время критики решения Вашингтона опасаются, что такой шаг может побудить другие государства отказаться от участия в международном контроле за соблюдением прав человека.

Читайте также: Россия официально вышла из Европейской конвенции по предотвращению пыток

Приглашенный профессор Женевского института международных отношений Эрик Тистоунет, ранее занимавший пост первого секретаря Совета, полагает, что отсутствие США может подорвать доверие к системе универсального периодического обзора. По его мнению, отказ от участия вызывает особую обеспокоенность, учитывая, что Вашингтон традиционно декларировал приверженность международным нормам в области прав человека.