США отказались идти на уступки КНДР перед возможной встречей Трампа и Ким Чен Ына

США отказались идти на уступки КНДР перед возможной встречей президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Голос Америки.

Ряд американских чиновников заверили, что США продолжат оказывать давление на режим в Пхеньяне.

"Будьте уверены, пока продолжаются эти переговоры, никаких уступок не будет", – заявил директор ЦРУ Майк Помпео, выступая на канале Fox News в воскресенье.

По словам Помпео, северокорейский лидер должен "и дальше позволять нам проводить необходимые в военном плане учения с Южной Кореей", и не снимать с обсуждения вопрос о денуклеаризации его вооруженных сил.

Пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил, что Трамп отказался от некоторых провальных подходов, которые практиковались на протяжении нескольких десятилетий, а именно - от переговоров, которые с самого начала сопровождались уступками со стороны США.

"Наша политика состоит в давлении. Это давление со стороны наших партнеров и союзников во всем мире, давление со стороны ООН, давление через Китай…Это повлияло на поведение Ким Чен Ына", – уточнил он.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что нет никаких сомнений, что санкции работают, и что они привели КНДР за стол переговоров.

5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.

Президент Трамп уже согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.