В Сенат США внесли резолюцию, осуждающую режим Лукашенко 22 июля, 04:50 Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

В Сенат США внесли резолюцию о признании политических репрессий в Беларуси ко второй годовщине подавления мирных демократических протестов. Ее представили демократы Дик Дурбин и Джин Шахин, а также республиканец Том Тиллис.

Текст документа опубликовали на сайте сенатора Дурбина.



Соавторами резолюции выступили сенаторы от обеих партий — Марко Рубио и Крис Ван Холлен, Деб Фишер, Крис Кунс, Эд Марки и Бен Кардин.

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«Белорусскому народу надоело угнетение со стороны Лукашенко и его трусливая продажность в отношении Владимира Путина, который использовал эту страну для нападения на Украину», — отметил сенатор Дурбин.

Политик подчеркнул, что Сенат США полностью поддерживает стремление белорусов жить в демократической, суверенной, независимой стране.

«Мы солидарны со Светланой Тихановской и белорусским народом, который продолжает стремиться к установлению свободы в Беларуси», — добавил он.

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