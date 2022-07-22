В Сенат США внесли резолюцию, осуждающую режим Лукашенко

22 июля, 04:50
Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

В Сенат США внесли резолюцию о признании политических репрессий в Беларуси ко второй годовщине подавления мирных демократических протестов. Ее представили демократы Дик Дурбин и Джин Шахин, а также республиканец Том Тиллис.

Текст документа опубликовали на сайте сенатора Дурбина.

Соавторами резолюции выступили сенаторы от обеих партий — Марко Рубио и Крис Ван Холлен, Деб Фишер, Крис Кунс, Эд Марки и Бен Кардин.

Видео дня
Читайте также:
Беларусь продлила военные учения вблизи границы Украины

«Белорусскому народу надоело угнетение со стороны Лукашенко и его трусливая продажность в отношении Владимира Путина, который использовал эту страну для нападения на Украину», — отметил сенатор Дурбин.

Читайте также:

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS) «Мы этого не прячем». Лукашенко признал «де-факто» террористов «ЛДНР» и «российский» Крым

Политик подчеркнул, что Сенат США полностью поддерживает стремление белорусов жить в демократической, суверенной, независимой стране.

«Мы солидарны со Светланой Тихановской и белорусским народом, который продолжает стремиться к установлению свободы в Беларуси», — добавил он.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Беларусь Александр Лукашенко Сенат США Война в Украине Россия-Беларусь Протесты в Беларуси Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Высадка на Луну (Фото:NASA)
Годовщина высадки на Луну /
Пять аргументов, которые переубедят «лунных заговорщиков»
21 июля, 21:00
Научпоп
Официальный курс доллара 21 июля вырос на 25% (Фото:Владимир Solomyanii\Unsplash)
36,6 грн/$ /
Почему повышение официального курса доллара полезно для экономики — объясняют Милованов, Сульжик, Дубогрыз
21 июля, 14:04
Финансы
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Последний шанс Путина

Пять соображений по поводу ситуации вокруг Северного потока и газа в Европе

21 июля, 13:00
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X