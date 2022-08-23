Безоговорочно осуждают. США отреагировали на убийство Дугиной 23 августа, 00:22 Нед Прайс (Фото:Nicholas Kamm/Pool via REUTERS)

США «безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, будь то в Буче или Москве». Так они отреагировали убийство дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.



Он отметил, что Украина отрицает любую причастность к убийству дочери идеолога «русского мира» Дарьи Дугиной.

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«Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве. Этот принцип применим во всем мире», — добавил он.

Ночью 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая, как и отец активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.

В следственном комитете страны-агрессора подтвердили смерть Дугиной и заявили, что открыли дело по факту убийства. Вероятно, в машине было установлено взрывное устройство.

Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральном управлении СБУ.

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