28 сентября 2018, пятница

США останутся в Сирии до тех пор, пока там сохраняется военный контингент Ирана

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США останутся в Сирии до тех пор, пока там сохраняется военный контингент Ирана

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что американское присутствие в стране сохранится до тех пор, пока там  присутствует военный контингент Ирана.

Отвечая на вопрос о том, увязывает ли президент Дональд Трамп вопрос о выводе американского контингента с выходом иранских сил, Джеффри сказал журналистам:

"Президент хочет, чтобы мы оставались в Сирии, пока не будут выполнены это и другие условия", - цитирует Джеффри Голос Америки.

По словам Джеффри, присутствие США не обязательно будет включать военный компонент.  

"Есть много способов сохранить присутствие. Мы определенно поддерживаем присутствие на дипломатическом уровне", – сказал Джеффри и отметил, что пока ни один из вариантов не является окончательным.

В Сирии находятся около 2000 американских военнослужащих, которые в основном дают консультации и оказывают помощь в подготовке как курдских сил, так и сирийских арабов, выступающих против президента Башара Асада.

В Тегеране же заявляют, что иранские войска находятся в Сирии с целью уничтожить "Исламское государство" и останутся там ровно столько, сколько попросит сирийское правительство.

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