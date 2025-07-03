Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете во время ссоры 28 февраля 2025 года (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Приостановка Вашингтоном поставок оружия Украине может быть связана с сокращением оружейных запасов США, но Киев считает, что таким образом его подталкивают к политическим уступкам.

Об этом пишет The Economist, называя приостановку поставок оружия «зловещей» и отмечая, что едва ли можно было выбрать худшее для этого время, поскольку в последние недели Украина пережила одни из самых масштабных воздушных атак со стороны страны-агрессора РФ.

По словам украинских чиновников, в ночь на 1 июля Пентагон развернул грузовые самолеты, которые доставляют ракеты для ПВО и другое вооружение на европейские базы, откуда по суше их должны были переправить в Украину.

Также украинские чиновники сообщили, что на самом деле все поставки американского оружия, включая снаряды и запасные части, были остановлены, но чиновники США это отрицают, пишет The Economist.

Пентагон представляет свое решение как ограниченное и временное, однако украинские чиновники подозревают, что за ним стоят усилия администрации президента США Дональда Трампа. Таким образом Вашингтон может пытаться выдавить из Украины политические уступки, как это уже было в начале марта. Тогда США приостановили поставки оружия и обмен разведданными после публичной перепалки Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Однако, в последнее время отношения между президентами США и Украины, вероятно, улучшились, отмечается в публикации. Так, на саммите НАТО в Гааге Трамп, казалось, был даже готов найти для Украины больше систем Patriot.

Какой бы ни была точная ситуация, очевидно, что поддержка Украины со стороны США ослабевает, констатирует The Economist. Трамп с момента своего возвращения в Белый дом не взял на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине. Также новых средств не выделили Конгресс, в котором доминируют республиканцы.

По словам чиновников, и без того небольшие суммы для Украины в бюджете Пентагона будут урезаны еще больше. Утвержденная при предыдущем президенте США Джо Байдене помощь украине будет уменьшаться без пополнения.

Пентагон давно беспокоился тем, как война РФ против Украины влияет на оружейные поставки и выражал тревогу относительно своих запасов. Считается, что решение о прекращении поставок было принято заместителем министра обороны США Элбриджем Колби, который выступает за перемещение военных ресурсов Америки из Европы и Ближнего Востока, чтобы сосредоточиться на Азии и соперничестве с Китаем, пишет The Economist.

Трамп обещал остановить войну в Украине, но почти шесть месяцев спустя после своего возвращения в Белый дом не стал ближе даже к прекращению огня. И это несмотря на беседы по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Хотя РФ является агрессором, Америке легче давить на Украину, которая сильно зависит от западной поддержки.

Линия фронта вряд ли рухнет в ближайшие месяцы, однако Украина стоит перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет, резюмирует The Economist.

Вашингтон приостановил передачу боеприпасов и ракет Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем Patriot.

Также 2 июля спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательствам по передаче Украине ракет к системам Patriot. Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

По данным издания Politico, решение Пентагона о приостановке некоторой военной помощи Украине стало неожиданностью даже для тех высокопоставленных чиновников США, которые обычно хорошо осведомлены о таких вопросах.