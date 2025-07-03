Экс-посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что решение администрации президента Дональда Трампа приостановить предоставление Киеву ракет к системам ПВО не остановит войну, а приведет к гибели еще большего количества гражданских.

«Системы противовоздушной обороны американского производства защитили меня и мою команду от ночных ракетных и беспилотных атак со стороны России. Прекращение администрацией Трампа поставок критически важных оборонительных ракет не прекратит войну России, а приведет к гибели еще большего количества гражданских и детей», — написала она на своей странице в X.

Ранее газета Financial Times написала, что решение США приостановить поставки зенитных ракет значительно повлияет на способность Украины противостоять российским ракетным и дроновым атакам.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.