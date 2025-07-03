Валерий Чалый Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах

Я думаю, надо сказать, что произошло. Потому что то, что обсуждается, разные совсем есть по этому поводу мнения. И это ситуация не первый раз [возникла].

Она, на моей памяти, в Вашингтоне, когда я был послом, была — вы помните, вызвала импичмент. И была недавно — та же самая остановка поставок вооружений на некоторое время, очень важное для нас, на несколько недель. Ничего нового.

Что это на самом деле? Что бы ни говорилось, не комментировалось официально, даже в Вашингтоне, это политическое решение. Не верю абсолютно в любые технические моменты. Реализуется это политическое решение Пентагоном. Непосредственно реализуется третьим человеком в Пентагоне — [Джимом] Килби, который отвечает за политическое направление в военном ведомстве. И очевидно, хоть об этом говориться никогда не будет, но это политическое решение.