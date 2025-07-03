«С меньшими амбициями». В США рассчитывают, что Путин сядет за стол переговоров с Трампом: когда и удастся ли это — Чалый

3 июля, 16:01
NV Премиум
Поделиться:
Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться летом для переговоров по Украине (Фото: Коллаж НВ / Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS / REUTERS/Ken Cedeno)

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться летом для переговоров по Украине (Фото: Коллаж НВ / Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS / REUTERS/Ken Cedeno)

Почему США приостанавливают военную помощь Украине, в эфире Radio NV объяснил Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015—2019 годах.

Валерий Чалый

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах

Я думаю, надо сказать, что произошло. Потому что то, что обсуждается, разные совсем есть по этому поводу мнения. И это ситуация не первый раз [возникла].

Она, на моей памяти, в Вашингтоне, когда я был послом, была — вы помните, вызвала импичмент. И была недавно — та же самая остановка поставок вооружений на некоторое время, очень важное для нас, на несколько недель. Ничего нового.

Что это на самом деле? Что бы ни говорилось, не комментировалось официально, даже в Вашингтоне, это политическое решение. Не верю абсолютно в любые технические моменты. Реализуется это политическое решение Пентагоном. Непосредственно реализуется третьим человеком в Пентагоне — [Джимом] Килби, который отвечает за политическое направление в военном ведомстве. И очевидно, хоть об этом говориться никогда не будет, но это политическое решение.

Реклама

Редактор: Юлия Козина

Теги:   США Владимир Путин Россия-США Украина-США Дональд Трамп Война России против Украины Радио NV военная помощь США

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Власти Газы: шестеро умерли от голода за последние сутки; еще 16 погибли в ожидании гумпомощи
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies