«С меньшими амбициями». В США рассчитывают, что Путин сядет за стол переговоров с Трампом: когда и удастся ли это — Чалый
Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться летом для переговоров по Украине (Фото: Коллаж НВ / Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS / REUTERS/Ken Cedeno)
Почему США приостанавливают военную помощь Украине, в эфире Radio NV объяснил Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015—2019 годах.
Валерий Чалый
Я думаю, надо сказать, что произошло. Потому что то, что обсуждается, разные совсем есть по этому поводу мнения. И это ситуация не первый раз [возникла].
Она, на моей памяти, в Вашингтоне, когда я был послом, была — вы помните, вызвала импичмент. И была недавно — та же самая остановка поставок вооружений на некоторое время, очень важное для нас, на несколько недель. Ничего нового.
Что это на самом деле? Что бы ни говорилось, не комментировалось официально, даже в Вашингтоне, это политическое решение. Не верю абсолютно в любые технические моменты. Реализуется это политическое решение Пентагоном. Непосредственно реализуется третьим человеком в Пентагоне — [Джимом] Килби, который отвечает за политическое направление в военном ведомстве. И очевидно, хоть об этом говориться никогда не будет, но это политическое решение.