«Отправили десятки дронов этим летом». США опровергли оправдания Ирана о поставках дронов России только до начала полномасштабной войны 6 ноября, 19:55 Иран поставлял России дроны уже после начала полномасштабной войны (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Заявление МИД Ирана о том, что страна предоставила «ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до начала войны в Украине», не соответствует действительности.

Об этом написал специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли в Twitter.



«Неправда — Иран не поставлял ограниченное количество беспилотников до войны. Только этим летом они переправили десятки [дронов в Россию] и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских», — написал Мелли.

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Накануне министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Однако он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Тегеран соврал в этом заявлении.

До 5 ноября в Иране категорически отрицали поставки беспилотников России.

О том, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, сообщали американские СМИ еще в августе. Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По данным украинского Минобороны, войска РФ получили около 300 дронов иранского производства. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.