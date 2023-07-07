В Госдепе опровергли слухи о «тайных переговорах» США и РФ

7 июля, 02:35
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США не санкционировали переговоры с Лавровым и другими чиновниками (Фото:Pavel Bednyakov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

США не санкционировали переговоры с Лавровым и другими чиновниками (Фото:Pavel Bednyakov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Представитель Государственного департамента опроверг слухи о том, что Белый дом санкционировал«тайные переговоры» с РФ о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии. И как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины», — заявил представитель Госдепа.

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Он подчеркнул, что США будут и в дальнейшем предоставлять оружие ВСУ, чтобы украинцы «могли вести переговоры с позиции силы, когда посчитают, что время пришло».

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Ранее СМИ сообщили, что группа бывших высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США провела тайные переговоры с близкими к Кремлю известными россиянами и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По информации источников телеканала NBC, такие разговоры проводились с целью создания основы для будущих переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Россия Переговоры Госдеп Госдеп США Сергей Лавров Переговоры с Россией

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