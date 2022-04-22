«Шоу Путина и его министра обороны». Госдеп США опровергает заявления России о захвате Мариуполя 22 апреля, 09:25 Цей матеріал також доступний українською В Госдепе назвали дезинформацией заявления РФ о победе в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Госдепе США назвали дезинформацией российские заявления о «победе» и «освобождении» города Мариуполь.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли Мариуполь под контроль — за исключением территории предприятия Азовсталь. Глава Кремля приказал прекратить штурм последнего, назвав это нецелесообразным.

Видео дня

Комментируя эти заявления, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Россия сосредоточила свои усилия на жестоком нападении как на мирных жителей Мариуполя, так и на его защитников.

По его словам, целью этих заявлений было отвлечение внимания от недостаточной эффективности российских вооруженных сил и ее неспособности достичь своих первоначальных целей в Украине.

«Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, то, что мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией из их заезженной методички», — сказал Прайс.

Слушайте подкаст на эту тему

Прайс отметил, что план Кремля в отношении украинцев на территории Азовстали состоит в том, чтобы «попытаться уморить их голодом, закрыв наглухо этот объект».

Он подчеркнул, что партнеры США «используют имеющиеся у них рычаги воздействия на Российскую Федерацию» для спасения украинцев из Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.