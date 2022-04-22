«Шоу Путина и его министра обороны». Госдеп США опровергает заявления России о захвате Мариуполя
В Госдепе назвали дезинформацией заявления РФ о победе в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
В Госдепе США назвали дезинформацией российские заявления о «победе» и «освобождении» города Мариуполь.
Война России против Украины — главные события 22 апреля
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли Мариуполь под контроль — за исключением территории предприятия Азовсталь. Глава Кремля приказал прекратить штурм последнего, назвав это нецелесообразным.
Комментируя эти заявления, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Россия сосредоточила свои усилия на жестоком нападении как на мирных жителей Мариуполя, так и на его защитников.
По его словам, целью этих заявлений было отвлечение внимания от недостаточной эффективности российских вооруженных сил и ее неспособности достичь своих первоначальных целей в Украине.
«Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, то, что мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией из их заезженной методички», — сказал Прайс.
Прайс отметил, что план Кремля в отношении украинцев на территории Азовстали состоит в том, чтобы «попытаться уморить их голодом, закрыв наглухо этот объект».
Он подчеркнул, что партнеры США «используют имеющиеся у них рычаги воздействия на Российскую Федерацию» для спасения украинцев из Мариуполя.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.