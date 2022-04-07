США смогут идентифицировать российские подразделения, совершавшие насилие в Буче — CNN
Буча Киевской области, разрушенная войсками РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
США считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче. Выявление причастных «сейчас является чрезвычайно важным приоритетом» для разведывательных структур США.
Об этом пишет CNN с ссылкой на официального представителя США.
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По словам чиновника, нет уверенности, что США публично объявят о своих выводах, и может быть принято решение оставить это по усмотрению Украины.
США также анализируют возможные признаки того, что во время насилия в Буче было более одного подразделения или группы российских военных.
«Нас дважды водили на расстрел». Братские могилы и террор – репортаж НВ из освобожденной Бучи
После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.
По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских кафиров территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
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