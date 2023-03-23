США опасаются, что «уставшие» от войны страны могут поддержать «мирную инициативу» Китая — Bloomberg
Си Цзиньпинь посетил Москву (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via REUTERS)
Власти США опасаются, что страны, которые «устали» от войны России против Украины, могут поддержать "мирную инициативу" Китая, сообщает Bloomberg.
В статье сказано, что встреча китайского лидера Си Цзиньпина с диктатором Владимиром Путиным поставили администрацию Байдена в неудобное положение: в кулуарах два противника обсуждают «мирное предложение» по Украине, которое США сочли неприемлемым.
По словам одного из представителей администрации, попросившего не называть его имени, США обеспокоены тем, что их «загонят в угол» из-за китайского предложения.
«Независимо от оговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны — и от экономического ущерба, который она наносит, — что Вашингтон не заинтересован в мире», — говорится в статье.
По словам научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Бонни Лина, если США отвергнут соглашение, Китай, скорее всего, «усилит сообщения о том, что США выступают против прекращения огня, что США выступают против окончания войны».
В материале говорится, что администрация Байдена пыталась держать Китай в стороне с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но, похоже, произошло обратное.
«Несмотря на сближение Си и Путина, Китай находит восприимчивую аудиторию для своих более широких дипломатических усилий по всему миру», — сказано в статье.
20−22 марта глава Китая Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.
«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам», — сказал Путин.
24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.