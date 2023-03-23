США опасаются, что «уставшие» от войны страны могут поддержать «мирную инициативу» Китая — Bloomberg 23 марта, 12:01 Си Цзиньпинь посетил Москву (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via REUTERS)

Власти США опасаются, что страны, которые «устали» от войны России против Украины, могут поддержать "мирную инициативу" Китая, сообщает Bloomberg.

В статье сказано, что встреча китайского лидера Си Цзиньпина с диктатором Владимиром Путиным поставили администрацию Байдена в неудобное положение: в кулуарах два противника обсуждают «мирное предложение» по Украине, которое США сочли неприемлемым.

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По словам одного из представителей администрации, попросившего не называть его имени, США обеспокоены тем, что их «загонят в угол» из-за китайского предложения.

«Независимо от оговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны — и от экономического ущерба, который она наносит, — что Вашингтон не заинтересован в мире», — говорится в статье.



По словам научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Бонни Лина, если США отвергнут соглашение, Китай, скорее всего, «усилит сообщения о том, что США выступают против прекращения огня, что США выступают против окончания войны».

В материале говорится, что администрация Байдена пыталась держать Китай в стороне с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но, похоже, произошло обратное.

«Несмотря на сближение Си и Путина, Китай находит восприимчивую аудиторию для своих более широких дипломатических усилий по всему миру», — сказано в статье.



20−22 марта глава Китая Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

В ходе совместного заявления по итогам встречи с Си Цзиньпином Путин заявил, что «мирный план» Китая может быть взять за основу так называемого «мирного урегулирования» войны РФ против Украины.

«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам», — сказал Путин.



24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.