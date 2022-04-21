США «в очень короткие сроки» окажут дополнительную помощь Украине в сфере безопасности — Белый дом 21 апреля, 05:39 Цей матеріал також доступний українською США продолжат оказывать Киеву военную помощь и помощь в сфере безопасности — Псаки (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты объявят о новой помощи Украине в сфере безопасности «в очень короткие сроки».



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В комментарии CNN она заявила, что испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома в отношении помощи Украине.

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По ее словам, американская сторона продолжит оказывать Киеву как военную помощь, так и помощь в сфере безопасности.

Она добавила, что президенту США Джо Байдену «в ближайшее время предстоит многое объявить о следующем раунде помощи в области безопасности. Скоро вы услышите больше».

Сообщалось, что Соединенные Штаты готовят еще один пакет помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

Ранее Байден заявил, что планирует направить в Украину больше артиллерии.



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