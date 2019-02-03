США официально уведомили Россию о приостановке участия в ракетном договоре Сегодня, 01:09 78 Цей матеріал також доступний українською EPA У Москвы есть полгода на возвращение к соблюдению ДРСМД EPA

В субботу, 2 февраля, Государственный департамент США официально уведомил Министерство иностранных дел России о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начале процедуры выхода из него.

"Американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений", - говорится в опубликованном пресс-службой МИД РФ заявлении.

В документе также говорится, что данный шаг США "будет иметь тяжелые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, в первую очередь – в Европе".

РФ утверждает, что пыталась всеми силами спасти договор, но не вышло и "ответственность за это целиком и полностью ложится на США".

"Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - отмечается в заявлении.

Как передает DW, госсекретарь США Майк Помпео, ссылаясь на статью 15 соглашения, заявил, что Россия неоднократно предприняла действия, идущие вразрез с содержанием Договора и нарушила американские интересы.

"США больше не могут быть связаны Договором, в то время как Россия его открыто нарушает", - подчеркнул Помпео.

Также он добавил: если в течение ближайшего полугодия Москва не вернется к соблюдению ДРСМД и не уничтожит ракеты 9М729 и связанную с ними технику, Договор прекратит свое существование.

Напомним, со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией. Он дал Москве 60 дней на исправление ситуации, иначе договор будет аннулирован окончательно.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.