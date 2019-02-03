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США официально уведомили Россию о приостановке участия в ракетном договоре

Сегодня, 01:09
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EPA

У Москвы есть полгода на возвращение к соблюдению ДРСМД

В субботу, 2 февраля, Государственный департамент США официально уведомил Министерство иностранных дел России о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начале процедуры выхода из него.

"Американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений", - говорится в опубликованном пресс-службой МИД РФ заявлении.

В документе также говорится, что данный шаг США "будет иметь тяжелые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, в первую очередь – в Европе".

РФ утверждает, что пыталась всеми силами спасти договор, но не вышло и "ответственность за это целиком и полностью ложится на США".

"Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - отмечается в заявлении. 

Как передает DW, госсекретарь США Майк Помпео, ссылаясь на статью 15 соглашения, заявил, что Россия неоднократно предприняла действия, идущие вразрез с содержанием Договора и нарушила американские интересы.

"США больше не могут  быть связаны Договором, в то время как Россия его открыто нарушает", - подчеркнул Помпео.

Также он добавил: если в течение ближайшего полугодия Москва не вернется к соблюдению ДРСМД и не уничтожит ракеты 9М729 и связанную с ними технику, Договор прекратит свое существование.

Напомним, со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией. Он дал Москве 60 дней на исправление ситуации, иначе договор будет аннулирован окончательно.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.

Теги:   Договор Ракеты Госдеп Россия США

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