США официально предъявили обвинения компании Huawei и ее финдиректору
Министерство юстиции США официально предъявило 13 обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei и финансовому директору компании Мэн Ванчжоу.
Как передает ВВС, власти США обвиняют компанию в мошенничестве с банками, воспрепятствование осуществлению правосудия и краже коммерческой тайны у американской компании T-Mobile.
Согласно сообщению, в обвинительном заключении утверждается, что Huawei ввела в заблуждение США и глобальный банк относительно ее отношений с дочерними компаниями для ведения бизнеса с Ираном.
Также в заключении говорится, что компания украла у T-Mobile технологию, которая использовалась для проверки надежности смартфона.
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что обвинения Huawei "полностью отделены" от текущих торговых переговоров с Китаем.
Как уточняет Reuters, обвинительное заключении состоит из 13 пунктов.
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1 декабря в Канаде по запросу США арестовали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. США требуют ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовала деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.
12 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.
Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев "по соображениям национальной безопасности".
В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига.
Позже стало известно о задержании Майкла Спейвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.