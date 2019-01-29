США официально предъявили обвинения компании Huawei и ее финдиректору Сегодня, 00:41 761 Цей матеріал також доступний українською EPA Министерство юстиции США официально предъявило Huawei 13 обвинений EPA

Министерство юстиции США официально предъявило 13 обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei и финансовому директору компании Мэн Ванчжоу.



Как передает ВВС, власти США обвиняют компанию в мошенничестве с банками, воспрепятствование осуществлению правосудия и краже коммерческой тайны у американской компании T-Mobile.

Согласно сообщению, в обвинительном заключении утверждается, что Huawei ввела в заблуждение США и глобальный банк относительно ее отношений с дочерними компаниями для ведения бизнеса с Ираном.

Также в заключении говорится, что компания украла у T-Mobile технологию, которая использовалась для проверки надежности смартфона.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что обвинения Huawei "полностью отделены" от текущих торговых переговоров с Китаем.

Как уточняет Reuters, обвинительное заключении состоит из 13 пунктов.

1 декабря в Канаде по запросу США арестовали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. США требуют ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовала деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

12 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев "по соображениям национальной безопасности".

В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига.

Позже стало известно о задержании Майкла Спейвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.