Оборудование и запчасти. США одобрили военную помощь Тайваню более чем на $100 млн
Китай угрожает военным путем вернуть Тайвань (Фото:REUTERS/Ann Wang)
Госдепартамент США одобрил продажу военного оборудования и запчастей для техники Тайваню. Общая сумма сделки составляет около 108 миллионов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Тайвань намерен приобрести у США запасные и ремонтные части для танков и боевых машин, а также хочет получить техническую поддержку правительства США и подрядчиков.
«Предлагаемая продажа будет поддерживать транспортные средства, стрелковое оружие, Системы вооружения и предметы материально-технического обеспечения в боевой готовности», — говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.
По информации Министерства обороны Тайваня, соглашение на покупку военного оборудования должно вступить в силу в течение месяца.
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