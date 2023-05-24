США одобрили продажу Украине системы NASAMS за 285 млн долларов 24 мая, 23:39 Установка NASAMS (Фото:Ministerie van Defensie/Wikipedia)

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине зенитно-ракетной системы NASAMS и оборудования для нее на 285 млн долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), которое входит в состав Пентагона.

Как сказано на сайте Агентства, правительство Украина запросило покупку одной системы NASAMS с радаром Sentinel и оборудования, в том числе Центра распределения огня, пусковых установок, GPS-приемников, инструментов, генераторов, запчастей, программной поддержки и так далее.

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Агентство отмечает, что основным подрядчиком будет Raytheon Missiles and Defense в штате Аризона.

«Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру», — сказано в пресс-релизе.

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