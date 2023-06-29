В Белом доме одобрили продажу вооружения Польше на $15 млрд

29 июня, 00:49
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США ожидают, что продажа подобного вооружения улучшит противоракетный потенциал Польши (Фото:www.army.mil)

США ожидают, что продажа подобного вооружения улучшит противоракетный потенциал Польши (Фото:www.army.mil)

Администрация президента США Джо Байдена одобрила возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD IBCS). Сумма такого контракта составляет 15 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.

Отмечается, что о потенциальной продаже вооружения Польше Конгресс был уведомлен в среду.

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Как говорится в сообщении Госдепа, предлагаемая продажа «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

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Также в США ожидают, что продажа подобного вооружения улучшит противоракетный потенциал Польши и будет способствовать достижению военных целей этой страны по обновлению потенциала «при дальнейшем повышении оперативной совместимости с США и другими союзниками»

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IBCS — это аппаратно-программная система, которая помогает интегрировать технологии из разных подразделений, которые изначально не были предназначены для совместной работы.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Польша Белый дом Польша-США

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