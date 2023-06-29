В Белом доме одобрили продажу вооружения Польше на $15 млрд
США ожидают, что продажа подобного вооружения улучшит противоракетный потенциал Польши (Фото:www.army.mil)
Администрация президента США Джо Байдена одобрила возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD IBCS). Сумма такого контракта составляет 15 млрд долларов.
Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.
Отмечается, что о потенциальной продаже вооружения Польше Конгресс был уведомлен в среду.
Как говорится в сообщении Госдепа, предлагаемая продажа «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».
Также в США ожидают, что продажа подобного вооружения улучшит противоракетный потенциал Польши и будет способствовать достижению военных целей этой страны по обновлению потенциала «при дальнейшем повышении оперативной совместимости с США и другими союзниками»
IBCS — это аппаратно-программная система, которая помогает интегрировать технологии из разных подразделений, которые изначально не были предназначены для совместной работы.