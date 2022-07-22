США одобрили продажу оружия четырем странам на $2 млрд 22 июля, 06:01 Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу вооружений четырем странам (Фото:cl.usembassy.gov)

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу вооружений и техники на сумму более 2 млрд долларов. Это ракеты Patriot для Нидерландов, крылатые ракеты для Австралии и оборудование для океанографических наблюдений для Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Reuters.



После полномасштабного вторжения России в Украину правительства всего мира больше готовы вкладывать средства в системы вооружений.

По словам Пентагона, пакет для Нидерландов будет включать 96 баллистических ракет Patriot и соответствующее оборудование. В случае завершения Raytheon Technologies станет генеральным подрядчиком сделки, стоимость которой может достигать 1,2 миллиарда долларов.

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Австралии было одобрено закупить 80 совместных ракет класса «воздух-поверхность» или крылатых ракет увеличенной дальности. Ракеты производства Lockheed Martin Corp. могут запускаться с F/A-18 Super Hornets и F-35. Эта сделка может стоить до 235 миллионов долларов.

Объединенным Арабским Эмиратам было разрешено закупить систему оборудования для океанографических наблюдений, которая включает в себя многопозиционные датчики и средства удаленного сбора данных, на общую сумму 206 миллионов долларов. Lockheed Martin является генеральным подрядчиком этой системы.

Государственный департамент также санкционировал продажу Кувейту различных боеприпасов производства Raytheon и Lockheed на сумму до 397 миллионов долларов.

Оружие включает в себя ракеты класса «воздух-воздух», бомбы и комплекты, которые делают бомбы более точными и смертоносными.

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