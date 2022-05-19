Включает артиллерию и радары. США одобрили новый пакет военной помощи для Украины на $100 миллионов 19 мая, 22:11 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

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«В соответствии с поручением президента я одобряю наш десятый пакет дополнительных вооружений и техники для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов», — цитирует ведомство госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Отмечается, что общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения составила примерно 3,9 миллиарда долларов.

На сайте Белого дома уточняется, что пакет будет включать дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование.

Также в четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

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