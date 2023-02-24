США в пятницу объявят о выделении помощи Украине на еще $2 млрд — CNN 24 февраля, 01:54 Здание Посольства США в Украине (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Администрация президента Джо Байдена объявит о выделении еще 2 миллиардов долларов США на Инициативу содействия безопасности Украины в пятницу, в годовщину российского вторжения, пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

В отличие от комплектов оружия, которые собираются непосредственно из оружейных составов в США и могут быть быстро доставлены в Украину, пакеты USAI покупаются или заключаются по контракту в промышленности.

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«Хотя помощь может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть в Украину, это также сигнализирует о долгосрочной приверженности оказывать помощь Киеву в том, что США видят, что российская война против Украины затяжная», — пишет издание.