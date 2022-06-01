Белый дом объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 700 миллионов долларов — журналист 1 июня, 17:41 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Белый дом объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 700 миллионов долларов, сообщил журналист Голоса Америки Миша Комадовский в Twitter.

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По его словам, в него входят ракеты большой дальности, которые как заверила Украина США, не будут запущены за пределами поля боя, а также предметы более крупного калибра.

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Накануне президент США Джо Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России.

По данным СМИ, наиболее вероятно, что помощь будет включать в себя системы M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества, уточняет издание.

Радиус действия такой системы составляет около 40 миль (почти 65 км), что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина».

21 мая, перед второй международной встречей по поставке оружия в Украину, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-саммита министров обороны более 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

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