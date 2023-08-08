После ошибки Пентагона. США объявят о новом пакете помощи Украине
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Белый дом во вторник, 8 августа, объявит о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
По словам американских чиновников, в Администрации президента США Джо Байдена начали распределять средства в рамках помощи Украине в размере 6,2 миллиарда долларов, которые были обнаружены по причине бухгалтерской ошибки Пентагона, что привела к завышению стоимости пакетов поддержки на миллиарды долларов.
Так, в мае в Министерстве обороны США объявили о том, что по ошибке завысили стоимость вооружений, предоставленных Украине. Сотрудники Пентагона тогда использовали «восстановительную стоимость» вместо «амортизируемой стоимости» для подсчета цены боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного украинской стороне.
По словам официальных лиц США, начало использования этих обнаруженных средств — очень важно, так как они представляют собой последний из ранее санкционированных Конгрессом средств в размере 25,5 миллиарда долларов, которые администрация Байдена может использовать для доставки оружия из запасов США в случае чрезвычайной ситуации.
Также американские чиновники рассказали, что сейчас Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Украине.
По словам официальных лиц, ожидаемое во вторник объявление о выделении 200 миллионов долларов станет первым траншем непредвиденных доходов в размере 6,2 миллиарда долларов, ранее санкционированных Президентским управлением США по выборке средств.
В этот пакет входили:
оборудование для разминирования,
противотанковое оружие TOW и AT4,
орудия и боеприпасы,
перехватчики ПВО производства Lockheed Martin Corp (LMT.N) для системы Patriot,
ракеты управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS),
противотанковые ракеты Javelin, произведенные совместным предприятием Lockheed и RTX Corp (RTX.N),
а также другое оборудование.