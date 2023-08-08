После ошибки Пентагона. США объявят о новом пакете помощи Украине 8 августа, 02:52 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Белый дом во вторник, 8 августа, объявит о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.



По словам американских чиновников, в Администрации президента США Джо Байдена начали распределять средства в рамках помощи Украине в размере 6,2 миллиарда долларов, которые были обнаружены по причине бухгалтерской ошибки Пентагона, что привела к завышению стоимости пакетов поддержки на миллиарды долларов.

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Так, в мае в Министерстве обороны США объявили о том, что по ошибке завысили стоимость вооружений, предоставленных Украине. Сотрудники Пентагона тогда использовали «восстановительную стоимость» вместо «амортизируемой стоимости» для подсчета цены боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного украинской стороне.

По словам официальных лиц США, начало использования этих обнаруженных средств — очень важно, так как они представляют собой последний из ранее санкционированных Конгрессом средств в размере 25,5 миллиарда долларов, которые администрация Байдена может использовать для доставки оружия из запасов США в случае чрезвычайной ситуации.

Также американские чиновники рассказали, что сейчас Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Украине.

По словам официальных лиц, ожидаемое во вторник объявление о выделении 200 миллионов долларов станет первым траншем непредвиденных доходов в размере 6,2 миллиарда долларов, ранее санкционированных Президентским управлением США по выборке средств.

В этот пакет входили:

оборудование для разминирования,

противотанковое оружие TOW и AT4,

орудия и боеприпасы,

перехватчики ПВО производства Lockheed Martin Corp (LMT.N) для системы Patriot,

ракеты управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS),

противотанковые ракеты Javelin, произведенные совместным предприятием Lockheed и RTX Corp (RTX.N),

а также другое оборудование.

Инфографика: NV