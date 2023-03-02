США объявят о новом пакете помощи Украине 3 марта 2 марта, 22:54 Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США 3 марта анонсируют новый пакет военной помощи Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в четверг, 2 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кирби не уточнил, на какую сумму будет пакет помощи, и сказал, что подробности появятся в ближайшее время. По его словам, в пакет войдут в основном боеприпасы для систем, которые уже используют защитники Украины, таких как HIMARS и артиллерия.

Видео дня

Ожидается, что помощь Украине будет главной темой переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, которые в пятницу встретятся в Белом доме.

24 февраля США объявили о пакете военной помощи Украине на $2 миллиарда. Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, беспилотники и так далее.

Новость дополняется