США готовят пакет помощи Украине на 2,6 млрд долларов — Reuters 31 марта, 23:04 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

США 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов, который будет включать противотанковые ракеты, радары воздушного наблюдения и бензовозы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам собеседников Reuters, которые говорили на условиях анонимности, в пакет войдут шесть типов боеприпасов, в том числе танковые, высокоточные авиационные боеприпасы, ремонтно-эвакуационные машины и дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS. Содержимое и сумма пакета помощи еще могут измениться, добавили источники агентства.

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Ранее издание Politico сообщало, что 3 апреля в Украину приедет бывший госсекретарь США Майк Помпео.

20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов. Он включает больше снарядов для HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.