Байден в среду объявит о выделении Украине военной помощи на сумму $1,01 млрд — WSJ 16 марта, 03:14 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден намерен в среду, 16 марта, объявить о выделении Украине военной помощи на сумму $1,01 млрд. Пакет помощи будет включать противотанковые и противовоздушные вооружения.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Пакет помощи будет включать противотанковые и противовоздушные вооружения, включая Джавелины и Стингеры. Соответствующее решение принято на фоне предстоящего в среду выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США, на котором тот, как ожидается, обратится к США с призывом о дополнительной поддержке.

11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поручил выделить Украине «беспрецедентный» пакет помощи на 350 млн долларов для поддержки страны в условиях полномасштабной российской агрессии.

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