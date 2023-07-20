Второй подряд. США хотят объявить о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн — CNN

20 июля, 07:38
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Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США должны объявить о еще одном пакете военной помощи для Украины на сумму $400 миллионов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

По данным телеканала, пакет будет включать следующее:

  • боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, NASAMS и систем HIMARS;
  • противотанковые ракеты Javelin и ракеты TOW;
  • артиллерийские снаряды.

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По словам собеседников CNN, пакет еще не окончательно сформирован и его содержимое могут менять. Объявить о новой помощи могут уже на этой неделе.

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19 июля США объявили о пакете помощи Украине на $1,3 млрд. В него, в частности, вошли четыре ЗРК NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Военная помощь Украина-США ЗРК Patriot РСЗО HIMARS NASAMS

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