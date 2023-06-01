США не будут передавать России данные о своем ядерном оружии в ответ на нарушение договора 1 июня, 22:14 Страна-агрессор нарушает Договор о стратегических наступательных вооружениях (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Госдепартамент США в четверг, 1 июня, объявил, что принимает контрмеры в ответ на нарушение страной-агрессором Россией нового Договора о стратегических наступательных вооружениях.

На сайте Госдепа подчеркивается, что США привержены полному и взаимному выполнению договора, а Россия его нарушает, не выполняя свои обязательства. При этом заявления кремлевского режима о том, что действие договора «приостанавливается», юридически никчемны, заявили в Вашингтоне.

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В Госдепе сообщили, что их контрмеры полностью соответствуют международному праву и что страну-агрессор заранее об этом уведомили. США готовы отменить контрмеры, если Россия вернется к соблюдению договора.

Госдеп рассказал о четырех контрмерах:

США не предоставили России обновленные данные о о ядерных объектах и силах, которые подпадают под действие договора ( по состоянию на 30 марта);

по состоянию на 30 марта); США с 1 июня не будут передавать России обновленную информацию о статусе или местоположении объектов, подпадающих под действие договора ( в том числе ракетах и пусковых установках) — страна-террорист не выполняет свои обязательства;

в том числе ракетах и пусковых установках) — страна-террорист не выполняет свои обязательства; США не будут способствовать российским инспекциям на своей территории и отзывают визы, выданные инспекторам из России и членам экипажей;

США не будут передавать России телеметрическую информацию о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

21 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия «приостанавливает» участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «глубоко досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.