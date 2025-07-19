Посол США: Израиль и Сирия достигли договоренности о прекращении огня

Дым после израильских ударов по министерству обороны Сирии в Дамаске, Сирия, 16 июля 2025 года (Фото: EUTERS/Khalil Ashawi)

Посол США в Турции Том Барак заявил, что Израиль и Сирия достигли договоренности о прекращении огня .

Об этом сообщает CNN.

По словам дипломата, соглашение получило поддержку со стороны Турции, Иордании и других стран региона.

«Мы призываем друзей, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями», — заявил Баррак.

Как отмечает CNN, ни одна из сторон пока не прокомментировала сообщение о соглашении.

16 июля Армия обороны Израиля атаковала сирийскую столицу Дамаск. Удар нанесли по зданиям Генштаба Сирии и президентского дворца. Такая же ситуация и со зданием Минобороны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сирийскому правительству будут нанесены «болезненные удары». Описывая новых правителей Сирии как «замаскированных джихадистов», Израиль заявил, что не позволит им перебросить силы на юг Сирии, и пообещал защитить друзскую общину региона от нападений.

Впоследствии стало известно, что сирийские чиновники и лидеры друзькои религиозного меньшинства объявили о возобновлении перемирия после многодневных столкновений, которые вызвали вмешательство Израиля.