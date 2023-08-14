США объявили о пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов 14 августа, 17:31 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 14 августа, объявил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет помощи на сумму в 200 млн долларов, который включает снаряды для систем ПВО, артиллерии, оборудование для разминирования и противотанковые возможности

Заявление Блинкена опубликовала в Twitter журналистка The Wall Street Journal Вивьен Салама.

В пресс-службе Министерства обороны США уточнили, что в пакет входят:

снаряды для ЗРК Patriot;

снаряды для РСЗО HIMARS;

оборудование и системы для разминирования;

155-мм и 105-мм снаряды;

120-мм танковые снаряды;

ракеты TOW;

ракеты Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

37 тактических машин для буксировки и перевозки техники;

58 водовозов;

более 12 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;

инженерные боеприпасы;

запчасти, техобслуживание и так далее.

Это первый пакет, использующий 6,2 млрд долларов, которые в Пентагоне обнаружили недавно из-за бухгалтерской ошибки. С августа 2021 года администрация президента США Джо Байдена предоставила Украине 44 пакета военной помощи.

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10 августа президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины и других стран пострадавших от войны.