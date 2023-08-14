США объявили о пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов

14 августа, 17:31
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Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 14 августа, объявил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет помощи на сумму в 200 млн долларов, который включает снаряды для систем ПВО, артиллерии, оборудование для разминирования и противотанковые возможности

Заявление Блинкена опубликовала в Twitter журналистка The Wall Street Journal Вивьен Салама.

В пресс-службе Министерства обороны США уточнили, что в пакет входят:

  • снаряды для ЗРК Patriot;
  • снаряды для РСЗО HIMARS;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • 155-мм и 105-мм снаряды;
  • 120-мм танковые снаряды;
  • ракеты TOW;
  • ракеты Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • 37 тактических машин для буксировки и перевозки техники;
  • 58 водовозов;
  • более 12 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;
  • инженерные боеприпасы;
  • запчасти, техобслуживание и так далее.

Это первый пакет, использующий 6,2 млрд долларов, которые в Пентагоне обнаружили недавно из-за бухгалтерской ошибки. С августа 2021 года администрация президента США Джо Байдена предоставила Украине 44 пакета военной помощи.

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10 августа президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины и других стран пострадавших от войны.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Украина-США ЗРК Patriot Поддержка Украины РСЗО HIMARS

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