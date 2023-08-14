США объявили о пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов
Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 14 августа, объявил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет помощи на сумму в 200 млн долларов, который включает снаряды для систем ПВО, артиллерии, оборудование для разминирования и противотанковые возможности
Заявление Блинкена опубликовала в Twitter журналистка The Wall Street Journal Вивьен Салама.
В пресс-службе Министерства обороны США уточнили, что в пакет входят:
- снаряды для ЗРК Patriot;
- снаряды для РСЗО HIMARS;
- оборудование и системы для разминирования;
- 155-мм и 105-мм снаряды;
- 120-мм танковые снаряды;
- ракеты TOW;
- ракеты Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- 37 тактических машин для буксировки и перевозки техники;
- 58 водовозов;
- более 12 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;
- инженерные боеприпасы;
- запчасти, техобслуживание и так далее.
Это первый пакет, использующий 6,2 млрд долларов, которые в Пентагоне обнаружили недавно из-за бухгалтерской ошибки. С августа 2021 года администрация президента США Джо Байдена предоставила Украине 44 пакета военной помощи.
10 августа президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины и других стран пострадавших от войны.