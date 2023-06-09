США объявили о пакете военной помощи Украине на $2,1 млрд
ЗРК Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/Flickr)
Министерство обороны США в пятницу, 9 июня, объявило о новом пакете помощи Украине на сумму до 2,1 млрд долларов, который включает системы ПВО HAWK, боеприпасы для ЗРК Patriot и беспилотники Puma.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет предоставляют в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет США закупать оружие у промышленности или партнеров. Объявление о новом пакете означает, что Вашингтон начнет заключать соответствующие контракты.
Пакет помощи включает:
- боеприпасы для ЗРК Patriot;
- системы ПВО HAWK и ракеты для них;
- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
- беспилотники Puma;
- боеприпасы с лазерным наведением для ракетных комплексов;
- поддержка мероприятий по обучению, техобслуживанию и так далее.
31 мая Пентагон объявил о пакете помощи Украине на сумму до 300 млн долларов, который включает снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger, ЗРК Avenger и ракеты Zuni. Это был 39-й пакет помощи, выделенный администрацией президента Джо Байдена с августа 2021 года.