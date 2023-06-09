США объявили о пакете военной помощи Украине на $2,1 млрд

9 июня, 17:44
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ЗРК Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/Flickr)

ЗРК Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/Flickr)

Министерство обороны США в пятницу, 9 июня, объявило о новом пакете помощи Украине на сумму до 2,1 млрд долларов, который включает системы ПВО HAWK, боеприпасы для ЗРК Patriot и беспилотники Puma.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет предоставляют в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет США закупать оружие у промышленности или партнеров. Объявление о новом пакете означает, что Вашингтон начнет заключать соответствующие контракты.

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Пакет помощи включает:

  • боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • системы ПВО HAWK и ракеты для них;
  • 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
  • беспилотники Puma;
  • боеприпасы с лазерным наведением для ракетных комплексов;
  • поддержка мероприятий по обучению, техобслуживанию и так далее.
Инфографика: NV
Инфографика: NV

31 мая Пентагон объявил о пакете помощи Украине на сумму до 300 млн долларов, который включает снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger, ЗРК Avenger и ракеты Zuni. Это был 39-й пакет помощи, выделенный администрацией президента Джо Байдена с августа 2021 года.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия ПВО Украина-США Поддержка Украины Puma Война России против Украины ПВО Украины ПВО HAWK

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