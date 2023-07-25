США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

25 июля, 20:08
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Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США во вторник, 25 июля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Пакет включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«Сегодняшнее обязательство по оказанию помощи в области безопасности на сумму до 400 миллионов долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России», — говорится в сообщении Пентагона.

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Пакет помощи включает:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
  • комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • минометы калибра 120-мм и 60-мм;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
  • комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • беспилотные авиационные комплексы Hornet;
  • ракеты Hydra-70;
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • приборы ночного видения и тепловизоры;
  • запасные части, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.
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19 июля США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи для Украины на 1,3 миллиарда долларов.

В него, в частности, вошли четыре ЗРК NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Оружие Военная помощь

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