США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
США во вторник, 25 июля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Пакет включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
«Сегодняшнее обязательство по оказанию помощи в области безопасности на сумму до 400 миллионов долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России», — говорится в сообщении Пентагона.
Пакет помощи включает:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
- комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- минометы калибра 120-мм и 60-мм;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
- комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- беспилотные авиационные комплексы Hornet;
- ракеты Hydra-70;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- приборы ночного видения и тепловизоры;
- запасные части, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.
19 июля США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи для Украины на 1,3 миллиарда долларов.
В него, в частности, вошли четыре ЗРК NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.