США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн 25 июля, 20:08 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США во вторник, 25 июля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Пакет включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«Сегодняшнее обязательство по оказанию помощи в области безопасности на сумму до 400 миллионов долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России», — говорится в сообщении Пентагона.

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Пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;

комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

минометы калибра 120-мм и 60-мм;

32 бронетранспортера Stryker;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;

комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

беспилотные авиационные комплексы Hornet;

ракеты Hydra-70;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

приборы ночного видения и тепловизоры;

запасные части, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.

19 июля США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи для Украины на 1,3 миллиарда долларов.

В него, в частности, вошли четыре ЗРК NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.