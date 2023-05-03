США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов
Ракеты Hydra-70 (Фото:U.S. Army)
Министерство обороны США в среду, 3 мая, объявило о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, который включает гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS и не только.
На сайте Пентагона опубликовано содержимое пакета:
- боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм гаубицы;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
- ракеты TOW;
- одноразовые противотанковые реактивные гранатометы АТ-4 и многоразовые противотанковые гранатометы Карл Густав;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Это 37-й пакет военной помощи США с августа 2021 года.
По данным Defense Express, Hydra-70 — неуправляемый реактивный снаряд 70-мм калибра с боевой частью 4,2 кг, которая может быть кумулятивной, осколочно-фугасной и противопехотной с флешеттами (дротиками), а также фугасной весом 7,7 кг. Защитники Украины используют высокоточную версию этих снарядов APKWS.
19 апреля США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов, который включает снаряды для HIMARS и артиллерии, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы и не только.