США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов

3 мая, 21:06
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Ракеты Hydra-70 (Фото:U.S. Army)

Ракеты Hydra-70 (Фото:U.S. Army)

Министерство обороны США в среду, 3 мая, объявило о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, который включает гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS и не только.

На сайте Пентагона опубликовано содержимое пакета:

  • боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • ракеты TOW;
  • одноразовые противотанковые реактивные гранатометы АТ-4 и многоразовые противотанковые гранатометы Карл Густав;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Видео дня

Это 37-й пакет военной помощи США с августа 2021 года.

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По данным Defense Express, Hydra-70 — неуправляемый реактивный снаряд 70-мм калибра с боевой частью 4,2 кг, которая может быть кумулятивной, осколочно-фугасной и противопехотной с флешеттами (дротиками), а также фугасной весом 7,7 кг. Защитники Украины используют высокоточную версию этих снарядов APKWS.

19 апреля США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов, который включает снаряды для HIMARS и артиллерии, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы и не только.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Украина-США Поддержка Украины Война России против Украины

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