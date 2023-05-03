США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов 3 мая, 21:06 Ракеты Hydra-70 (Фото:U.S. Army)

Министерство обороны США в среду, 3 мая, объявило о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, который включает гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS и не только.

На сайте Пентагона опубликовано содержимое пакета:

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм гаубицы;

155-мм артиллерийские снаряды;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;

ракеты TOW;

одноразовые противотанковые реактивные гранатометы АТ-4 и многоразовые противотанковые гранатометы Карл Густав;

авиационные ракеты Hydra-70;

стрелковое оружие и боеприпасы;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей;

запчасти и другое полевое оборудование.

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Это 37-й пакет военной помощи США с августа 2021 года.

По данным Defense Express, Hydra-70 — неуправляемый реактивный снаряд 70-мм калибра с боевой частью 4,2 кг, которая может быть кумулятивной, осколочно-фугасной и противопехотной с флешеттами (дротиками), а также фугасной весом 7,7 кг. Защитники Украины используют высокоточную версию этих снарядов APKWS.

19 апреля США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов, который включает снаряды для HIMARS и артиллерии, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы и не только.