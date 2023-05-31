Avenger, Stinger и Sparrow. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов

31 мая, 20:52
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Комплекс Avenger (Фото:joint-forces.com)

Комплекс Avenger (Фото:joint-forces.com)

Представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в среду, 31 мая, подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США, пакет помощи на сумму до 300 млн долларов включает:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты AIM-7 Sparrow для ПВО;
  • ЗРК Avenger;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотников;
  • противотанковые комплексы АТ-4;
  • более 30 млн патронов к стрелковому оружию;
  • оборудование и системы разминирования;
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

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Инфографика: NV
Инфографика: NV

Это 39-й пакет помощи, выделенный администрацией президента Джо Байдена с августа 2021 года.

9 мая Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1,2 млрд, который включает системы ПВО, артиллерийские снаряды, услуги коммерческих спутников и так далее.

3 мая Минобороны США представило пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Белый дом Военная помощь Поставки оружия Украина-США

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