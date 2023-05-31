Avenger, Stinger и Sparrow. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов
Комплекс Avenger (Фото:joint-forces.com)
Представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в среду, 31 мая, подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США, пакет помощи на сумму до 300 млн долларов включает:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- ракеты AIM-7 Sparrow для ПВО;
- ЗРК Avenger;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотников;
- противотанковые комплексы АТ-4;
- более 30 млн патронов к стрелковому оружию;
- оборудование и системы разминирования;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- приборы ночного видения;
- запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
Это 39-й пакет помощи, выделенный администрацией президента Джо Байдена с августа 2021 года.
9 мая Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1,2 млрд, который включает системы ПВО, артиллерийские снаряды, услуги коммерческих спутников и так далее.
3 мая Минобороны США представило пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.