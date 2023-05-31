Avenger, Stinger и Sparrow. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов 31 мая, 20:52 Комплекс Avenger (Фото:joint-forces.com)

Представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в среду, 31 мая, подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США, пакет помощи на сумму до 300 млн долларов включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 Sparrow для ПВО;

ЗРК Avenger;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотников;

противотанковые комплексы АТ-4;

более 30 млн патронов к стрелковому оружию;

оборудование и системы разминирования;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

приборы ночного видения;

запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.



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Инфографика: NV

Инфографика: NV

Это 39-й пакет помощи, выделенный администрацией президента Джо Байдена с августа 2021 года.

9 мая Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1,2 млрд, который включает системы ПВО, артиллерийские снаряды, услуги коммерческих спутников и так далее.

3 мая Минобороны США представило пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.