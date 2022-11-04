США объявили о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов, в который впервые войдут танки Т-72 4 ноября, 17:40 Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Министерство обороны США в пятницу, 4 ноября, объявило о пакете помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать чешские танки Т-72.

Представительница Пентагона Сабрина Синг во время брифинга уточнила, что США оплачивают ремонт и модернизацию 45 чешских танков, еще за 45 заплатят Нидерланды. Часть танков будет в Украине до конца декабря, другие поступят в 2023 году. По ее словам, это будут самые передовые танки на поле боя.

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Средства пойдут на ремонт систем ПВО/ПРО Hawk для включения в следующие пакеты и ремонт 250 БТР М1117. Пакет также включает 1100 дронов Phoenix Ghost и 40 бронированных речных катеров.

По данным Пентагона, администрация президента США Джо Байдена выделила Украине помощь в сфере безопасности на сумму больше 18,9 млрд долларов.

28 октября США объявили об очередном пакете помощи Украине на 275 млн долларов, который включает снаряды для РСЗО HIMARS и 125 автомобилей Humvee.

15 октября президент США Джо Байден объявил о пакете помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Он включает снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противорадиолокационные ракеты HARM и бронеавтомобили HMMWV.

NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY