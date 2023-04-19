США объявили о новом пакете помощи Украине на 325 млн долларов

19 апреля, 20:40
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Робота РСЗО HIMARS (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Робота РСЗО HIMARS (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Министерство обороны США в среду, 19 апреля, официально объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, в пакет помощи входят:

  • дополнительные снаряди для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые гранатометы АТ-4;
  • противотанковые мины;
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • оборудование для охраны портов и гаваней;
  • оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей;
  • четыре машины тылового обеспечения;
  • более 9 млн патронов к стрелковому оружию;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

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Это 36-й пакет помощи с августа 2021 года. О предыдущем пакете военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов США объявили 4 апреля. Пакет включал помощь на 500 млн долларов из запасов Минобороны США, а также помощь в рамках USAI на 2,1 млрд долларов, которая позволяет закупать вооружение напрямую у производителей.

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21 апреля пройдет очередное заседание в формате Рамштайн, на котором союзники обсуждают военную помощь Украине. По данным Financial Times, во время встречи Украина будет просить у союзников зенитные ракеты для систем ПВО.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Поддержка Украины Война России против Украины

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