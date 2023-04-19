США объявили о новом пакете помощи Украине на 325 млн долларов 19 апреля, 20:40 Робота РСЗО HIMARS (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Министерство обороны США в среду, 19 апреля, официально объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, в пакет помощи входят:

дополнительные снаряди для реактивных систем залпового огня HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты TOW;

противотанковые гранатометы АТ-4;

противотанковые мины;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;



высокоточные авиационные боеприпасы;

оборудование для охраны портов и гаваней;

оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей;

четыре машины тылового обеспечения;

более 9 млн патронов к стрелковому оружию;

запчасти и другое полевое оборудование.

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Это 36-й пакет помощи с августа 2021 года. О предыдущем пакете военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов США объявили 4 апреля. Пакет включал помощь на 500 млн долларов из запасов Минобороны США, а также помощь в рамках USAI на 2,1 млрд долларов, которая позволяет закупать вооружение напрямую у производителей.

21 апреля пройдет очередное заседание в формате Рамштайн, на котором союзники обсуждают военную помощь Украине. По данным Financial Times, во время встречи Украина будет просить у союзников зенитные ракеты для систем ПВО.