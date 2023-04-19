США объявили о новом пакете помощи Украине на 325 млн долларов
Робота РСЗО HIMARS (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
Министерство обороны США в среду, 19 апреля, официально объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, в пакет помощи входят:
- дополнительные снаряди для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты TOW;
- противотанковые гранатометы АТ-4;
- противотанковые мины;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей;
- четыре машины тылового обеспечения;
- более 9 млн патронов к стрелковому оружию;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Это 36-й пакет помощи с августа 2021 года. О предыдущем пакете военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов США объявили 4 апреля. Пакет включал помощь на 500 млн долларов из запасов Минобороны США, а также помощь в рамках USAI на 2,1 млрд долларов, которая позволяет закупать вооружение напрямую у производителей.
21 апреля пройдет очередное заседание в формате Рамштайн, на котором союзники обсуждают военную помощь Украине. По данным Financial Times, во время встречи Украина будет просить у союзников зенитные ракеты для систем ПВО.