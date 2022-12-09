США объявили о новом пакете помощи Украине на 275 млн долларов 9 декабря, 18:49 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

США передадут Украине новый пакет помощи в сфере обороны на 275 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 9 декабря.

Обновлено в 20:32. Пентагон опубликовал список военной помощи Украине. В пакет входят:

боеприпасы для HIMARS;

80 тысяч снарядов калибра 155 мм;

оборудование для борьбы с беспилотниками;

противовоздушная оборона;

бронированные автомобили Humvee, машины скорой помощи и медоборудование;

около 150 генераторов;

полевое оборудование.

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В заявлении Белого дома сказано, что средства пойдут на оборонные изделия и услуги, военное обучение и подготовку.

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге уточнил, что пакет помощи усилит противовоздушную оборону Украины и ее защиту от вражеских беспилотников, сообщает в Twitter журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос. Помощь также включает снаряды для РСЗО HIMARS и артиллерии.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в новый пакет помощи Украине войдут ракеты для HIMARS, боеприпасы для 155-мм артиллерии, военные автомобили Humvee и генераторы.

10 ноября в Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля США выделили Украине больше 18,6 млрд долларов помощи в области безопасности.