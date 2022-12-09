США объявили о новом пакете помощи Украине на 275 млн долларов

9 декабря, 18:49
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Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

США передадут Украине новый пакет помощи в сфере обороны на 275 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 9 декабря.

Обновлено в 20:32. Пентагон опубликовал список военной помощи Украине. В пакет входят:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 80 тысяч снарядов калибра 155 мм;
  • оборудование для борьбы с беспилотниками;
  • противовоздушная оборона;
  • бронированные автомобили Humvee, машины скорой помощи и медоборудование;
  • около 150 генераторов;
  • полевое оборудование.

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В заявлении Белого дома сказано, что средства пойдут на оборонные изделия и услуги, военное обучение и подготовку.

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге уточнил, что пакет помощи усилит противовоздушную оборону Украины и ее защиту от вражеских беспилотников, сообщает в Twitter журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос. Помощь также включает снаряды для РСЗО HIMARS и артиллерии.

https://twitter.com/CaitlinDoornbos/status/1601256139663941632
https://twitter.com/CaitlinDoornbos/status/1601256257867784192

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в новый пакет помощи Украине войдут ракеты для HIMARS, боеприпасы для 155-мм артиллерии, военные автомобили Humvee и генераторы.

10 ноября в Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля США выделили Украине больше 18,6 млрд долларов помощи в области безопасности.

https://www.youtube.com/embed/wZ2Q3P6TuqE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Белый дом Военная помощь Поставки оружия Украина-США РСЗО Война России против Украины РСЗО HIMARS

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