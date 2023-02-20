США объявили, что входит в новый пакет помощи Украине на 460 млн долларов

20 февраля, 17:54
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Объятия президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Киеве 20 февраля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Объятия президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Киеве 20 февраля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Новый пакет военной помощи Украине на 460 млн долларов включает снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin и не только. Об этом сообщил в Twitter журналист Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на заявление Белого дома.

Новый пакет помощи анонсировал президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник, 20 февраля.

Остап Ярыш сообщил, что в пакет входят:

  • дополнительные снаряды для HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные снаряды;
  • четыре радара для наблюдения за воздушным пространством;
  • дополнительные Javelin;
  • около 2 тысяч противотанковых ракет;
  • четыре БМП Bradley;
  • две эвакуационных машины;
  • приборы ночного видения;
  • противопехотные мины Claymore;
  • подрывные заряды;
  • системы безопасной связи;
  • медикаменты;
  • запчасти, полевое оборудование и так далее.

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Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.

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20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев. Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.

Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента США. Его последний визит в Киев прошел в январе 2017 года, за несколько дней до того, как он покинул этот пост. Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Джо Байден Белый дом Военная помощь Поставки оружия Украина-США Javelin Поддержка Украины Война России против Украины РСЗО HIMARS БМП M2 Bradley визит Джо Байдена в Украину

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