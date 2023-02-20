США объявили, что входит в новый пакет помощи Украине на 460 млн долларов
Объятия президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Киеве 20 февраля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Новый пакет помощи анонсировал президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник, 20 февраля.
Остап Ярыш сообщил, что в пакет входят:
- дополнительные снаряды для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные снаряды;
- четыре радара для наблюдения за воздушным пространством;
- дополнительные Javelin;
- около 2 тысяч противотанковых ракет;
- четыре БМП Bradley;
- две эвакуационных машины;
- приборы ночного видения;
- противопехотные мины Claymore;
- подрывные заряды;
- системы безопасной связи;
- медикаменты;
- запчасти, полевое оборудование и так далее.
Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.
20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев. Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.
Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента США. Его последний визит в Киев прошел в январе 2017 года, за несколько дней до того, как он покинул этот пост. Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший.