США обвинили Россию в попытке скрыть нарушения санкций в отношении КНДР

Посол США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в попытках скрыть нарушения санкций ООН против Северной Кореи после того, как Москва пыталась внести изменения в независимый отчет о нарушении санкций, сообщает Reuters.

В отчете, который представили в августе в Комитете по санкциям против КНДР Совбеза ООН, отмечается, что Пхеньян не прекратил свои ядерные и ракетные программы и нарушает санкции США по экспорту.

Дипломаты заявили, что РФ давила на независимых наблюдателей внести поправки в доклад.

Совет Безопасности ООН должен согласовать на основе консенсуса публикацию доклада, а США выступают против обнародования измененного документа.

"РФ не может позволить редактировать и препятствовать независимым докладам ООН о санкциях относительно Северной Кореи только потому, что они не любят то, что они говорят", - заявила Хейли.

"В измененном отчете изъято несколько ссылок на россиян, которых обвиняют в нарушении санкций против Северной Кореи", - заявил один дипломат на условиях анонимности.

13 сентября США ввели новые санкции против КНДР, под ограничения попали российские и китайские фирмы, сотрудничающие с северокорейским режимом.

6 сентября Минфин США ввел санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также, о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы Ким Чен Ын объявили во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.